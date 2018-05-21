Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
Разбирательством занялся Следственный комитет. Ведомство опубликовало видео, снятое одним из участников группового прыжка.
Детали происшествия запечатлела экшен-камера, закрепленная на голове спортсмена. Видно, как один из парашютистов в отдалении влетает в купол другого, и они начинают быстро спускаться. После жесткого приземления пострадавшие были еще живы. Однако спасти их не удалось: один умер в карете скорой, второй – в больнице, передает Life.ru.
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