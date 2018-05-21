Спасенный из бассейна школьник умер в больнице

В Санкт-Петербурге во время занятий в бассейне школьник не смог всплыть на поверхность из-за того, что его руки затянуло в фильтрационное отверстие. Мальчика спасли прибывшие врачи скорой помощи. В тяжелейшем состоянии ребенка доставили в больницу.
Восемь дней врачи боролись за жизнь пострадавшего – удалось даже вывести его из состояния клинической смерти. Несмотря на усилия медиков, школьник скончался, передает Пятый канал.
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