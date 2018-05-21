Шестилетний ребенок утонул на рыбалке с отцом

Житель села Покровское Чагодощенского района Вологодской области взял на рыбалку шестилетнего сына. Он отпустил ребенка гулять по берегу и лег спать в лодке. Проснувшись, мужчина не нашел мальчика.
Выяснилось, что ребенок утонул. Спустя два дня во время поисковой операции было обнаружено его тело, передает FlashNord. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
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