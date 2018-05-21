Очевидцы рассказали о масштабном пожаре в жилом доме в Южно-Сахалинске

В жилом доме на улице Чехова в Южно-Сахалинске произошел пожар. Огонь возник в одной из квартир и перекинулся деревянный на чердак, распространившись на площади 700 квадратных метров.
Один из очевидцев рассказал, что чердак был заполнен хламом, передает телеканал "360". "Сейчас чуть-чуть горит, машина работает, но уже почти все", – добавил свидетель ЧП.
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