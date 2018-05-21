Названа причина крушения Су-29 под Петербургом

Стала известна причина крушения легкомоторного спортивно-пилотажного самолета Су-29 в Ленинградской области. После взлета произошло внезапное разрушение фонаря кабины, передает РИА ФАН.
Летательный аппарат рухнул в 500 метрах от аэродрома Куммолово на западе региона вечером 20 мая. На борту находился один человек. Пилот погиб на месте. По факту произошедшего ведется проверка.
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