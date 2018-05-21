В России у самолета с пассажирами в воздухе сломался двигатель

Самолет турецкой авиакомпании Onur Air, летевший из Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. По предварительной версии, причиной стала поломка двигателя, сообщает Ura.ru.
Пассажиры рассказали, что во время полета борт начал снижаться. По словам очевидцев, после приземления было заметно задымление двигателя самолета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За пассажирами вылетел запасной борт.
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