Из-за жуткой метели на Урале закрыли аэропорт

В Екатеринбурге из-за сильной метели закрыт аэропорт Кольцово. Три лайнера, летевших в уральскую столицу, были перенаправлены в Пермь, сообщает Ura.ru.

"Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и выпуск судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника", – заявил директор по стратегическим коммуникациям воздушной гавани.