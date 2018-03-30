Дым и темнота: видео чудесного спасения детей из "Зимней вишни"
Судя по ролику, все происходило очень быстро. За считанные секунды помещение заволокло дымом и отключился свет. Всем детям на кадрах повезло: они выжили, сообщает Life.ru.
Напомним, страшный пожар, который 25 марта охватил торговый центр в Кемерово, унес жизни 64 человек, 41 из них – дети. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.
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