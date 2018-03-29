Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
Сколько заместителей Тулеева сделали пожертвования, уточнить не удалось. Известно лишь, что всего у главы Кузбасса их 14. Вскоре после того, как новость о пожертвовании опубликовали федеральные СМИ, соответствующую информацию удалили с официального сайта администрации Кемеровской области, передает Ura.ru. Теперь самое свежее там – сообщение, что Аман Тулеев предупредил семьи погибших о мошенниках, которые могут попытаться похитить выплаченные им средства. Согласно налоговой декларации губернатора за 2016 год, заработок Тулеева за день составляет 14 тысяч 850 рублей.
Всего в фонд помощи семьям пострадавших на данный момент поступило более 24 миллионов рублей. "Все средства аккумулируются на счете до момента принятия решения о его закрытии. Это решение будет принято комиссией при участии общественности. Отчет будет опубликован в СМИ", – заявила областная администрация.
Ранее стало известно, что один из владельцев "Зимней вишни" перечислил на счет областного бюджета 192 миллиона рублей. Об этом рассказал председатель Совета народных депутатов Алексей Синицын, однако чиновник отказался называть юридическое лицо, которое осуществило перевод. По последним данным, 21 человек уже получил материальную компенсацию – она составила три миллиона рублей на каждого погибшего и по миллиону рублей на каждого погибшего от региона.
Напомним, что 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.
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