Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
Средства родственникам погибших начали перечислять еще накануне. При этом некоторые решили заработать на чужом горе.
"Образовались группы мошенников. И они сейчас идут к этим семьям – особенно к тем, кто один остался, или к ветеранам, и говорят: вы получили деньги, давайте мы их вложим, а вы получите через два месяца уже не пять, а 50 миллионов. Мошенники, как только деньги перечислили, начали работу", – заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Он напомнил об аналогичных случаях, которые произошли в 2010 году после трагедии на шахте "Распадская". "Сегодня каждой семье нужно уделить пристальное внимание, детально объяснить возможные действия мошенников, защитить кузбассовцев", – подчеркнул чиновник. Глава региона поручил своему заместителю Алексею Сергееву и начальнику Департамента социальной защиты населения Наталье Кругляковой предостеречь родных и близких погибших от действий злоумышленников, передает телеканал НТВ.
Ранее полиция Кузбасса сообщила о попытках мошенников нажиться на пострадавших в кемеровской трагедии. Они рассылали СМС о сборе средств – якобы для семей жертв.
Пример человеческой низости можно было наблюдать и после катастрофы Ан-148 под Москвой: в социальных сетях появились просьбы о финансовой помощи близким погибших. Родственники жертв, конечно, таких постов не размещали. Самое интересное – сообщения были написаны от имени племянника Ольги Алисовой. Той самой, которая сбила "пьяного мальчика".
Напомним, что 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.
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