Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева

Страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" унес 64 жизни, в том числе 41 ребенка. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии, а митингующих горожан назвал "бузотерами". При этом к своим детям и внукам 73-летний чиновник относится трепетно.



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Аман Тулеев занимает пост губернатора более 20 лет. Судя по всему, за это время он с лихвой обеспечил родственникам безбедную жизнь.

Сын чиновника руководит Федеральным управлением автодорог "Сибирь". В 2016 году сообщалось, что Дмитрий состоит в двух потребительских кредитных кооперативах, в то время как его отец принял закон о запрете коллекторской деятельности, передает Life.ru.

Шикарный образ жизни Дмитрий не скрывает. То же самое можно сказать о его 18-летнем сыне, который занимается большим теннисом. Как известно, в этом виде спорта особенно талантливы представители золотой молодежи. Парень много путешествует и ни в чем себе не отказывает, веселясь с друзьями.



На одном из дней рождения юношу поздравляла певица Вера Брежнева. Артистка выразила надежду, что, когда Андрей вырастет, обязательно познакомится с ее дочкой. Отец завидного жениха воскликнул: "Бери телефон, Андрюха!"

У Тулеева также есть внук, который из бедного сироты за кротчайший срок превратился в золотого мальчика. Видимо, по наставлению дедушки Станислав не ведет социальные сети, чего нельзя сказать о его жене.

Кристина выкладывает фотографии почти ежедневно. На одном снимке она трапезничает в дорогом ресторане, на другом отдыхает с мужем в Италии, на третьем хвастается вещами от премиум-брендов. Видимо, у девушки есть амбиции стать популярным блогером.





Примечательно, что на редких кадрах лицо Станислава либо закрыто, либо плохо видно. "Супруг просто не любит социальные сети", – как-то пояснила Кристина.

До брака она работала риелтором и совершала сделки для знаменитостей. Теперь счастливая мамочка проводит время за рукоделием, делая на заказ украшения из бисера.

После того как на шикарную жизнь семьи губернатора обратили внимание СМИ, внук Тулеева закрыл свой Instagram. Однако Dni.Ru успели сделать скрины.