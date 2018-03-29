С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница

Пожар в Кемерово: погибли дети Умер Олег Анофриев Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Четверг 29 марта
Лента новостей
09:49
В Москве на салатовой ветке метро встали поезда
09:41
Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин
09:28
Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
09:24
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит
09:05
Киев сделал неожиданное предложение Москве
08:53
У московского Лайтбанка отозвали лицензию
08:40
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
08:00
ЦБ лишил лицензии крупный банк
22:24
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"
22:07
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену
22:00
Медведева об уходе из спорта ради семьи
21:46
Как остаться живым при пожаре в торговом центре
21:34
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
21:07
В Москве задержали известного блогера
21:04
Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева
20:39
Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
19:45
Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"
19:29
Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке
19:13
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
18:39
В Москве вооруженные бандиты ограбили банк
18:32
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
18:25
В скандал с изменами Трампа втянули ребенка
18:22
Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег
18:19
Посеявший панику в Кемерово украинец объявлен в розыск
18:14
Посол Португалии уезжает из России из-за дела Скрипаля
17:41
Тулееву выдали черную метку
17:37
В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом
17:28
Катя Варнава заговорила о личной утрате после пожара в Кемерово
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
17:04
Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" решил не извиняться
16:58
В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:40
87-летнего Олега Анофриева убил рак
16:39
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
16:37
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
16:31
В Подмосковье обрушился лифт с людьми
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:16
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
16:11
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
15:56
В Санкт-Петербурге горит автоцентр (видео)
15:55
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
15:45
В Нижнем Новгороде загорелся автобус с пассажирами (видео)
15:43
Трагедия в Кемерово: хайп и будущее
15:25
Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза
15:20
Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"
15:20
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
15:18
Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля
14:57
"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранником и очевидцем
14:56
Умер Олег Анофриев
14:49
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
14:42
Все охранники должны стать спасателями
14:40
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована
14:37
У Як-42 "Саратовских авиалиний" в полете отказал двигатель
14:30
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
14:28
Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово
14:22
"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра
14:10
Порошенко снизошел до соболезнований России
14:09
Россияне желают смерти недостаточно скорбящим звездам
14:06
Черногория выслала российского дипломата
14:03
К чему снится скелет
13:48
В московском метро произошел сбой
13:42
Тулеев спустя трое суток после гибели детей обратился к народу
13:38
Отважные обувщики бросились в огонь "Зимней вишни"
13:36
Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии
13:30
Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов
13:26
"Как мальчик": 60-летний Сюткин раскрыл секрет потрясающей внешности
13:15
Врачи приняли опухоль пациента за пивной живот
13:11
В МЧС установили точную причину пожара в "Зимней вишне"
13:08
Известную телеведущую с парализованными ногами забыли в самолете
13:06
Россиянин украл баню в соседнем селе
12:55
Кремль оценил поведение Тулеева и его зама после трагедии
12:38
Умер сын Калашникова
12:37
Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней
12:36
Блогер Соболев стыдливо стер пост о сотнях жертв в Кемерово
12:32
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
12:25
В Москве в ТЦ "Свиблово" задымление
12:06
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
11:59
Завуч об избежавшем смерти в ТЦ пятикласснике: "Не судьба, значит"
11:55
Мизулина на шоу Соловьева: Это удар в спину для Путина
11:55
Россиянин заживо сжег пьяную любовницу
11:47
"Закрыли дверь и сели на пол": последние минуты погибших в ТЦ детей
11:30
Тулеев уволил первых чиновников после трагедии с детьми
11:29
Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово
11:23
Лукашенко из солидарности с Россией объявил траур
11:06
Инженерам в "Зимней вишне" предлагали работать за копейки
11:00
Врач рассказал о мучительной смерти Мавроди
10:52
Бросившая малышей в "Зимней вишне" учительница отказалась возвращаться домой
10:44
Наплевательскому отношению Тулеева к трагедии нашли оправдание
10:43
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
10:34
Испытания российского робота-самосвала показали на видео
10:16
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
10:14
Открыты уникальные свойства воды
10:10
Почему врачи находят рак на последней стадии
10:10
В МЧС назвали точное число погибших при пожаре в Кемерово
10:09
Toyota Prado: кому снег не страшен
09:54
В парке на юго-востоке Москвы троих мужчин изрезали ножами
09:40
Вегетососудистую дистонию объявили "советским мифом"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
Регионы

С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Трагедию в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" расследуют СКР и МЧС, и данные ведомств уже расходятся. Специалисты назвали две различные версии причин пожара.

Продолжение: Тулееву отказали в показательной порке
прочитано 5028 раз

По данным МЧС, кто-то из посетителей поджег игровую комнату. В отчете экспертов министерства сказано, что возгорание могло произойти из-за занесения постороннего источника зажигания либо открытого огня в поролоновый наполнитель детского "бассейна" на четвертом этаже, пишет "Коммерсантъ"

ПО ТЕМЕ

Как остаться живым при пожаре в торговом центре

"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово

"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра

 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

А быстрому распространению огня способствовали сразу несколько обстоятельств, в частности система дымоудаления, которая не работала в момент ЧП, и вентиляция. "Неотключение вентиляции способствовало интенсивному развитию пожара", – считают специалисты.

О поджоге заявила на судебном процессе гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок, обвиняемая в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает Ura.ru. Она предположила, что поджигатель был из группы местных подростков, которых работники "Зимней вишни" неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.

Сотрудники СКР в качестве приоритетной озвучили версию о коротком замыкании в электропроводке и опровергли доводы МЧС. Глава ведомства Александр Бастрыкин, докладывая президенту России Владимиру Путину о работе подчиненных в Кемерово, сообщил, что поджог маловероятен. По его мнению, поджигатели появились со слов "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности", которые хотят переложить ее на мнимых преступников.

По данным следователей, ответственные за случившееся – сотрудники торгово-развлекательного комплекса. Их уже взяли под стражу. Бастрыкин полагает, что пожарные проверяли ТРЦ "мягко говоря, не слишком добросовестно".

Напомним, что пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты.

Автор: Алёна Нестерова29 марта 2018, 08:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

567

комментарии

Политика

После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом
Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина

Шоу-бизнес

Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Олег Анофриев предвидел собственную смерть
Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Регионы

Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово

Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
Общество

Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии

Журналисты забыли о моральных нормах
Регионы

"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово

Личное горе каждого из них стало общим для всей страны
Шоу-бизнес

Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел

Популярный артист дал интервью Татьяне Устиновой

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

Спорт

Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru