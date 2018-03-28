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Общество

Как остаться живым при пожаре в торговом центре

Фото: instagram.com/gkupsc
Трагедия в Кемерово в очередной раз выявила злостные нарушения правил противопожарной безопасности, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Аналогичная ситуация была и в пермском клубе "Хромая лошадь", и на других серьезных пожарах в местах массового скопления людей. Складывается впечатление, что всем нам нужно постепенно привыкать жить по правилу "Сам себе не поможешь – никто не поможет".
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"Все правила техники безопасности написаны кровью", – любят повторять специалисты по этой самой безопасности. Между тем день ото дня правил становится все больше, они ужесточаются, а число погибших во время пожаров почему-то не уменьшается. Каждый год в России в огне гибнут около десяти тысяч человек, примерно 5% из них – дети.

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В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя

Очевидно, какая-то часть граждан задыхается в дыму или сгорает из-за того, что пренебрегает банальными правилами, известными с детства. К примеру, курят пьяными в постели или разогревают газовые баллоны с помощью паяльной лампы. Да чего говорить – в Сети можно найти видео, как любопытные россияне пытаются подсветить себе зажигалкой, выясняя наполненность бензобака автомобиля. Это, конечно, единичные случаи, лауреаты премии Дарвина не в счет.

Но при этом надо признать: большинство из нас не знают, как вести себя во время пожара в замкнутом помещении – куда бежать, как спасать детей, как защитить органы дыхания и что можно делать, а чего – ни в коем случае нельзя. Знания, полученные в школе на уроках ОБЖ, зачастую не помогают в силу того, что они уже вылетели из головы или из-за формального подхода преподавателей к этому предмету просто не попали туда.

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Chasovitin

В этом смысле советская школа с ее уроками начальной военной подготовки (НВП) была примером того, как надо учить подростков настоящей жизни. И дело не только в том, что преподносили на этих занятиях по большей части военные знания. Сам принцип общения мальчишек с умудренными опытом преподавателями, зачастую бывшими участниками Великой Отечественной войны, давал некую защищенность в будущем.

По статистике, во время пожаров большинство гибнут из-за отравления продуктами горения или задыхаясь от дыма. Часто бывает, что человек и огня-то не видит как такового, а между тем дыма от воспламенения одной пластиковой панели площадью метр на метр хватит, чтобы убить несколько человек в небольшом помещении.

Защитить легкие на 100% можно только с помощью противогаза, но не носить же с собой везде этот агрегат. Намного проще иметь при себе небольшую бутылку с водой и носовой платок. При появлении дыма намочите ткань водой и прижмите к лицу. Желательно, чтобы глаза тоже были частично прикрыты влажным платком, потому что едкий дым имеет обыкновение разъедать и слизистые оболочки глаз.

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev

Есть и рекомендация на крайний случай. Известны истории спасения, когда человек дышал через тряпку, смоченную собственной мочой. Если под рукой нет носового платка, просто оторвите кусок ткани от одежды. Внешний вид не главное, если приходится выбирать между жизнью и смертью.

Те, кто хотя бы раз в жизни летал на самолетах, знают, что при разгерметизации салона кислородную маску необходимо надеть сначала на себя, а потом на ребенка. Об этом пассажиров стюардессы предупреждают перед взлетом. Так же стоит поступить и в случае, если вокруг вас разгорается пожар, – смочите платок водой, прижмите к своему лицу, а второй отдайте его ребенку. Хорошо, если он уже будет знать, как правильно закрыть лицо влажной тканью. Объяснение этого правила очень простое – помоги себе сам и только тогда станешь способен помочь другому.

Если с рекомендациями по защите органов дыхания все более-менее ясно, то совет "не поддаваться панике при пожаре" легко дать, но не так просто выполнить. При большом скоплении народа в экстремальных ситуациях включается "синдром толпы". Здесь есть вероятность быть растоптанным бегущими от страха людьми. Поэтому при возникновении такой ситуации постарайтесь найти место, защищенное стенами или предметами мебели и обстановки хотя бы с двух сторон. Сядьте на карточки и переждите, пока толпа схлынет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernhard, A.

Кстати, чем ниже, тем меньше дыма. Если пути к спасению отрезаны завалами, нужно лечь на пол и ждать помощи. Постарайтесь много не кричать, чтобы не нарушить дыхание, хотя естественная реакция человека на такую ситуацию – крики о помощи. В современном мире к ним прибавился звонок в Службу спасения. Если ваш телефон видит сеть, звоните 112 и постарайтесь спокойно изложить все детали происходящего – точное место, где вы находитесь, степень задымления, окружающую температуру и число людей рядом с вами.

Сейчас при строительстве торговых центров используется стекло марки "Триплекс". Оно способно выдерживать удары, высокие статические нагрузки и, кроме того, не бьется на опасные острые осколки. Если других путей отступления кроме как через окно или часть фасадного остекления нет, помните, что разбить такое стекло не так-то просто. Потребуется массивный прочный предмет, в крайнем случае можно использовать ножки металлического стола или стула. Вполне подойдет для этой цели и огнетушитель.

Фото: GLOBAL LOOK press/Miroslav Kushnirenko

Если вы сильны физически, помогите тем, кто рядом с вами. Поддержите словом, успокойте и защитите слабых. Помните, что среднее время подъезда пожарных расчетов и спасателей по регламенту о безопасности в городах не должно превышать десяти минут. Даже в условиях сильного задымления при соблюдении простых правил по защите дыхательных путей вы останетесь живы.

И еще совет в свете последних событий в Кемерово. При походе в торговый центр постарайтесь запомнить, где находятся все входы и выходы, обращайте внимание на указатели пожарных выходов. Запоминайте маршрут и продумывайте пути отступления, не поленитесь и поинтересуйтесь у охранников и персонала – открыты ли эвакуационные выходы. В конце концов, проверьте сами и, если увидите амбарные замки на дверях, ведущих к возможному спасению, бейте тревогу. Возможно, так вы спасете себя и остальных посетителей торгового центра.

Автор: Александр Комаров28 марта 2018, 21:46

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