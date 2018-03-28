"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра

Контролеры кинотеатра в "Зимней вишне", заперев двери, пошли отдыхать в сауну. Опубликована переписка в чате сотрудников ТЦ в Кемерово.

Дверь в один из залов кинотеатра в кемеровском торговом центре во время пожара действительно была заперта. Это подтвердила во время допроса одна из свидетельниц ЧП – билетный контролер. Женщина считает, что за нарушение несет ответственность руководство ТЦ.

Однако позже появилась переписка из внутреннего закрытого чата сотрудников "Зимней вишни". Скриншоты опубликованы в Сети. "Люди помогите найти контролеров кинотеатра!!!" – пишет один из работников. На что последовал ответ: "Они были в сауне".

Там же, судя по сообщениям в чате, находилась и работница детской площадки Соня. "Была в сауне. Потом ушла", – приводит содержание переписки Telegram-канал LifeShot. Отмечается, что сотрудники сами были растеряны и паниковали.

Главными свидетелями трагедии, которая разыгралась 25 марта в кемеровском торговом центре, стали билетерши Наталья Наймушина и Олеся Богатенко. "Я сразу кинулась в самый большой зал на 257 мест. Стала кричать: "Пожар, эвакуация, выходим все". Люди стали выскакивать... Я увидела, что за нами столб гари, дыма черного. Обернувшись, я увидела, что охранник с черным лицом бежал", – цитирует Наймушину Life.ru.

Спасатели МЧС, в свою очередь, сообщили, что два кинозала были открыты. В третьем – с запертой дверью – они обнаружили большую часть умерших.

По последним данным, в списках погибших числятся 64 человека, большинство из них – дети. На месте работает группа из 100 следователей. Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово заверил жителей, что все виновные понесут наказание – невзирая на статус. 28 марта в России – день траура в память жертв пожара в "Зимней вишне".