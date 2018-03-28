В Нижнем Новгороде загорелся автобус с пассажирами

Днем 28 марта на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде во время движения загорелся автобус с пассажирами, передает NewsNN. На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются причины инцидента. Очевидцы сняли на видео объятое пламенем транспортное средство.
Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
По мнению ведущего, тогда она "чистая" и "учителя пока не нашлись"
Певица интригует своим молчанием
Родственник не хочет, чтобы Сергей был погребен рядом с родителями