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"А как же народ?" – Тулеев соизволил извиниться перед Путиным за гибель детей

Аман Тулеев. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Аман Тулеев извинился лично перед Владимиром Путиным. Губернатор Кемеровской области попросил прощения у президента России на совещании, посвященном ликвидации последствий пожара в "Зимней вишне".

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Тулеев поблагодарил Путина за то, что президент лично позвонил ему, и попросил прощения за происшествие в Кемерово. "Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", – заявил он.

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Аман Гумирович Тулеев

Аман Гумирович Тулеев Кемеровский губернатор

По словам кемеровского губернатора, 25 марта, в день пожара, он докладывал Путину о пропавших без вести, но полной информацией еще не владел. Окончательно все стало ясно после сообщения о том, что в огне погибла его племянница.

"Повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", – сказал Тулеев.

Горожан, собравшихся на стихийный митинг, он назвал "бузотерами" и заверил, что за организацией акции стоит оппозиция. "Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Это не родственники погибших даже. Это те, кто бузотерит", – заявил чиновник.

В совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие руководителя МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет Ura.ru

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Предполагается, что причиной трагедии стало короткое замыкание, но пока не исключают и поджога. Местные жители требуют тщательного расследования, а также увольнения Тулеева.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что отставки губернатору Кемеровской области не избежать. Однако Путин на встрече с горожанами заявил, что сначала нужно выяснить, кто и в чем виноват, и только после этого принимать кадровые решения.

А в кемеровской администрации радиостанции "Говорит Москва" заявили, что ничего об отставке не слышали. По словам представителя пресс-службы, губернатор работает в обычном режиме. К митингующим Тулеев так и не вышел.

Автор: Андрей Евлампиев27 марта 2018, 12:16
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