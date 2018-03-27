"А как же народ?" – Тулеев соизволил извиниться перед Путиным за гибель детей
Тулеев поблагодарил Путина за то, что президент лично позвонил ему, и попросил прощения за происшествие в Кемерово. "Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", – заявил он.
По словам кемеровского губернатора, 25 марта, в день пожара, он докладывал Путину о пропавших без вести, но полной информацией еще не владел. Окончательно все стало ясно после сообщения о том, что в огне погибла его племянница.
"Повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно", – сказал Тулеев.
Горожан, собравшихся на стихийный митинг, он назвал "бузотерами" и заверил, что за организацией акции стоит оппозиция. "Вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Это не родственники погибших даже. Это те, кто бузотерит", – заявил чиновник.
В совещании, помимо главы государства и губернатора Кузбасса, приняли участие руководителя МЧС Владимир Пучков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет Ura.ru.
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Предполагается, что причиной трагедии стало короткое замыкание, но пока не исключают и поджога. Местные жители требуют тщательного расследования, а также увольнения Тулеева.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что отставки губернатору Кемеровской области не избежать. Однако Путин на встрече с горожанами заявил, что сначала нужно выяснить, кто и в чем виноват, и только после этого принимать кадровые решения.
А в кемеровской администрации радиостанции "Говорит Москва" заявили, что ничего об отставке не слышали. По словам представителя пресс-службы, губернатор работает в обычном режиме. К митингующим Тулеев так и не вышел.
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