Чиновник обвинил в пиаре потерявшего в пожаре жену и троих детей Игоря Вострикова

Кемеровчане решили "попиариться на горе". Такое предположение высказал вице-губернатор области. Свое заявление чиновник адресовал мужчине, потерявшему в пожаре всю семью.

Лаконичные ответы вице-губернатора Цивилева не устроили кемеровчан, собравшихся на стихийный митинг после трагедии в "Зимней вишне". Митингующие требовали присутствия губернатора.

Разговор с чиновником приобрел неожиданный оборот, когда на трибуну поднялся Игорь Востриков. Кемеровчанин потерял в пожаре всю семью: троих детей, жену и сестру. Мужчина не сдержал эмоций. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков.

Реакция вице-губернатора удивила присутствующих. "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?", – обратился с вопросом к мужчине Цивилев. Митингующие ранее потребовали отставки властей региона, пишет "Газета.ру".

Позже Востриков рассказал журналистам, что людей в торговом центре можно было спасти – но никто не пришел им на помощь. "Лена позвонила оттуда, кричала: "Спасите, помогите, нас заперли". Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись", – рассказал мужчина.

Житель Кемерова потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" всю семью – жену Елену, 7-летнюю дочку Анну, 5-летнего сына Артема, 2-летнего сына Романа и свою младшую сестру Алену. Во время пожара его родные оказались в кинозале, где по неизвестной причине снаружи заблокировали двери.

Потерял всю семью в пожаре и 11-летний мальчик Сережа. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа, а его родители не спаслись. Сережа в реанимации с многочисленными переломами, он в состоянии искусственной комы, напоминает Life.ru.

Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался пожар на четвертом этаже, где располагались кинозалы, аттракционы и игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.

