Чиновник обвинил в пиаре потерявшего в пожаре жену и троих детей Игоря Вострикова
Лаконичные ответы вице-губернатора Цивилева не устроили кемеровчан, собравшихся на стихийный митинг после трагедии в "Зимней вишне". Митингующие требовали присутствия губернатора.
Разговор с чиновником приобрел неожиданный оборот, когда на трибуну поднялся Игорь Востриков. Кемеровчанин потерял в пожаре всю семью: троих детей, жену и сестру. Мужчина не сдержал эмоций. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков.
Реакция вице-губернатора удивила присутствующих. "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?", – обратился с вопросом к мужчине Цивилев. Митингующие ранее потребовали отставки властей региона, пишет "Газета.ру".
Позже Востриков рассказал журналистам, что людей в торговом центре можно было спасти – но никто не пришел им на помощь. "Лена позвонила оттуда, кричала: "Спасите, помогите, нас заперли". Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись", – рассказал мужчина.
Житель Кемерова потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" всю семью – жену Елену, 7-летнюю дочку Анну, 5-летнего сына Артема, 2-летнего сына Романа и свою младшую сестру Алену. Во время пожара его родные оказались в кинозале, где по неизвестной причине снаружи заблокировали двери.
Потерял всю семью в пожаре и 11-летний мальчик Сережа. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа, а его родители не спаслись. Сережа в реанимации с многочисленными переломами, он в состоянии искусственной комы, напоминает Life.ru.
Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался пожар на четвертом этаже, где располагались кинозалы, аттракционы и игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.
Подруга артиста уверена, что это месть
Певица уже не может скрывать беременность
Артистка дала откровенное интервью
Ведущая "Дома-2" расставила все точки над i