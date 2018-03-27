Названо число погибших при пожаре в ТЦ детей
Инициативная группа, созданная родственниками жертв пожара в кемеровском ТЦ, осмотрела морг, куда свозили тела. По итогам проверки был составлен список, который вывесили в штабе группы. В перечне – 64 имени.
"Там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи", – сообщили активисты.
Жители Кемерово решили проверить официальные данные о погибших после того, как в соцсетях распространилась информация о сотнях жертв. Такие сведения появились на странице телеканала "Россия 24" в соцсети "ВКонтакте", но руководство заявило, что их опубликовали хакеры, взломавшие аккаунт.
Следственный комитет также опроверг данные о сотнях погибших. Сотрудники ведомства задержали несколько подозреваемых и возбудили три уголовных дела по факту пожара в "Зимней вишне". По данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник не включил систему оповещения.
Президент России Владимир Путин 27 марта пообщался с жителями Кемерово. Он выразил соболезнования и отметил, что властям нет смысла занижать число потерь.
Тем временем стало известно, что пожарных в торговый центр вызвали с запозданием. Как сообщили в МЧС, к прибытию расчетов выгорела большая площадь. "В 12:15 по прибытии на место чрезвычайной ситуации огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу", – цитирует сообщение ведомства Life.ru.
Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривается поджог.
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