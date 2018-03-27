"Реветь хочется": Путин поделился переживаниями о трагедии
"Когда смотришь на количество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется", – цитирует президента Telegram-канал LifeShot. После совещания Владимир Путин встретился с людьми, которые не доверяют следствию. По словам главы государства, нет смысла сомневаться в официальных данных о количестве жертв трагедии.
"Здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета Российской Федерации. Даже не сомневайтесь: все виновные будут наказаны", – заверил горожан Путин.
Российский лидер навестил пострадавших. В частности, он проведал в больнице молодого человека, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа, сообщает Life.ru.
Как писали Dni.Ru, президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Страшно читать о происходящем... #Кемерово... #Томск и #Сирия с тобой(
Соболезную. pic.twitter.com/B1VdopMuAq— Mohammad jasem (@EngMjasem85) 26 марта 2018 г.
Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого. В соцсетях люди оставляют слова поддержки пострадавшим и семьям жертв. Не остались в стороне и знаменитости. Модель Наталья Водянова призвала россиян требовать объявления национального траура. Ее поддержали ведущая Первого канала Юлия Меньшова, Тата Бондарчук и другие звезды, передает teleprogramma.pro.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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