Врачи отключают от аппарата ИВЛ тяжело пострадавшего в Кемерово ребенка
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Самое тяжелое – у находящегося в реанимации мальчика: он выпрыгнул в окно, спасаясь от огня и дыма.
Впрочем, врачи отмечают, что ребенок уверенно идет на поправку, сообщает Eg.Ru. По информации Скворцовой, скоро пройдет совещание, в котором примут участие реаниматолог, детский анестезиолог и токсиколог. Будет решаться вопрос об отключении пациента от аппарата искусственной вентиляции легких, передает Пятый канал.
Также министр раскрыла подробности о здоровье 18-летнего юноши, пребывавшего в состоянии средней степени тяжести. По ее словам, в данном случае также наблюдается положительная динамика. Скворцова добавила, что 69 человек обратились за медицинской помощью в остром стрессовом состоянии. Им оказана психологическая помощь.
Напомним, что пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.
По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Позже врач скорой помощи, чья смена пришлась на день трагедии, заявил, что жертвами пожара стали несколько сотен человек.
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