Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших при пожаре в ТЦ
Утром 27 марта возле здания администрации собрались около полутора тысяч человек, позже число участников возросло до четырех тысяч. Люди вышли с требованием вывесить списки погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Кемеровчане не верят, что жертвами пожара стали 64 человека, и заявляют, что погибших намного больше. Протестующие скандируют: "В отставку!", "Правду!", "Где Тулеев?", сообщает Ura.ru.
К возмущенным жителям вышел мэр Илья Середюк, но повлиять на настрой толпы ему не удалось. "Ситуацию можно решить только в диалоге. Если у кого-то есть люди, которые пропали без вести, заявите о них. Центр работает в круглосуточном режиме", – отметил чиновник.
Масла в огонь подлил сотрудник скорой помощи, который работал в день трагедии. По его словам, число погибших достигает нескольких сотен.
Позже собравшиеся переместились к резиденции Амана Тулеева, где их встретил новый вице-губернатор Сергей Цивилев. Он тоже был освистан толпой. "Цивилев! Ты чего сюда приехал?! Уголь наш делить приехал?! Вали отсюда!" – кричали чиновнику. Жители Кемерово обвиняют в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" местные власти и лично губернатора.
Сообщается, что региональные власти лишь разводят руками и предлагают инициативной группе самостоятельно проверить городские морги и больницы, а также посетить здание сгоревшего торгового комплекса. Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил, что жертвами пожара стали 64 человека, и других данных о погибших нет.
Кемерово сейчас. pic.twitter.com/wxvqfNX297— Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) 27 марта 2018 г.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.
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