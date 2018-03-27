Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии

Пожар в Кемерово: погибли дети Умер Сергей Мавроди Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
партнеры
Вторник 27 марта
Лента новостей
11:46
"Свинья, другим словом не могу ее назвать": Бородина высказалась о подруге-предательнице
11:18
На улице в Москве обстреляли мужчину
10:58
Известная певица рассказала об огромной опухоли в голове
10:26
Сати Казанова показала большой живот
09:53
Россия обвинила США в атаке на ООН
09:42
Покалеченный сын-фрик Яковлевой стал воспитателем
09:25
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
09:17
Москва подготовила нестандартный ответ на высылку дипломатов
09:12
Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
08:38
"Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает": звезду "Дома-2" затравили в Сети
08:25
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
22:00
Ты можешь быть следующим: российские ТЦ признали смертельно опасными
21:52
В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя
21:50
Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля
21:37
Кадыров рассказал о пожаре в Грозном
21:33
Ким Чен Ын уехал в Китай
21:18
Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли
21:06
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
21:06
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
20:56
Россиянам рассказали о сотнях жертв в Кемерово: СК сделал заявление о трагедии
20:38
Пошли за своей смертью: как в огне погибли красавицы из Кемерово
20:34
Уменьшение носа Плющенко взбесило поклонников
20:20
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
20:10
В торговом центре в Белгороде произошло задымление
19:54
Умершему Мавроди могут простить долги
19:48
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России
19:35
Умер известный русский рэпер
19:21
17-летний герой вытащил из огня троих парализованных детей
19:06
В Грозном горит жилой дом
18:48
Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей
18:40
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
18:27
17 стран плюнули в оболганную британцами Россию
18:09
Большие перемены в личной жизни Димы Билана
18:07
Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв
17:43
Собянин открыл общежития для сотрудников Росгвардии
17:40
Народ охватил ужас после смертоносного пожара в Кемерово
17:31
Трамп переплюнул Мэй в ненависти к России
17:01
Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой
16:58
Племянника Тулеева выбросили из окна ТЦ в Кемерово
16:47
Все по инструкции: начальник охраны вытаскивал из огня бумажки вместо детей
16:42
У Брежневой появилась молодая соперница
16:29
При пожаре под Вологдой погибли люди
16:07
Героически погибшая учительница спасала школьников из огня
16:04
Атаковавшего Россию украинского хакера схватили в Испании
15:58
К окровавленному после падения Збруеву вызвали неотложку
15:41
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
15:35
В Алтайском крае перевернулся автобус с пассажирами
15:32
В какие районы придет салатовая ветка Московского метро
15:24
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
15:18
Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии
15:13
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
15:11
Опознаны 17 жертв пожара в Кемерово
15:06
"За что меня Бог наказал?" – Старушка взвыла после гибели внуков в Кемерово
15:06
Бывший муж о раке Веры Глаголевой: Ей было очень больно
14:46
Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской
14:43
Охранник отключил сигнализацию после начала пожара в Кемерово
14:39
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
14:32
Люди бежали в ужасе: появилось видео первых секунд пожара в ТЦ
14:31
"Мои девочки остались гореть": спасавший свою семью отец потерял сознание в дыму
14:27
"Леня Голубков" назвал Мавроди лучом света для России
14:23
Пресняковы сдали единственного сына в интернат
13:58
Сказочная халатность: в "Зимней вишне" главным по безопасности назначили повара
13:51
Порошенко спасет только смерть от диабета
13:43
Посетители "Зимней вишни" незадолго до пожара жаловались на пьяных охранников
13:42
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
13:39
Задыхавшиеся люди тащили из горящего ТЦ в Кемерово телевизоры и шубы
13:35
В Польше сообщили о задержании российского шпиона
13:11
Каналы спешно снимают развлекательные шоу из-за трагедии в Кемерово
13:10
Преобразившаяся Максакова: А вот и не задушили!
13:05
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
12:57
Российский миллиардер оценил жизни кемеровских детей в 3 миллиона
12:51
Сын Скрипаля умер по пути в больницу
12:45
Появилось описание спаливших ТЦ "Зимняя вишня" подростков
12:38
Умер Сергей Мавроди
12:12
Жена умоляет больного Леонтьева плюнуть на сцену
12:12
Бородина откровенно о беременности Собчак
12:03
Китайская космическая станция рухнет на Европу
11:52
Перед смертью с детей в Кемерово содрали большие деньги
11:50
"На животе надо было приползти": Тулеева распекли за безразличие к трагедии в Кемерово
11:47
В кемеровском ТЦ вспыхнул новый пожар (видео)
11:42
Число погибших в "Зимней вишне" перевалило за 60
11:36
Бестолковые охранники ТЦ в Кемерово не выпускали школьников из огня
11:26
Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"
11:14
Колдун предрек страшную трагедию в Кемерово
11:11
В кемеровском ТЦ нашли новые тела
11:06
Назван смартфон с самой надежной батареей
10:53
Богатая пенсионерка – невеста Солнцева оказалась актрисой
10:48
Названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне"
10:41
Мама и сестра не спаслись: отец пожертвовал собой и выкинул ребенка в окно
10:22
Сын директора сгоревшего ТЦ удивил нелепыми оправданиями
10:06
"Боритесь за жизнь людей!": у грязно выругавшегося Галкина сдали нервы
10:02
Врач Ванги шокировал пророчеством о России
09:55
В деле о катастрофе в Кемерово всплыл таинственный миллиардер
09:53
Пятеро пропавших при пожаре в "Зимней вишне" найдены живыми
09:36
В Подмосковье произошло смертельное ДТП
09:31
Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
09:23
Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
09:10
Дети в "Зимней вишне" сгорели в запертом кинозале
09:01
Число жертв пожара в Кемерово достигло 53
08:41
На чем можно быстро заработать
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
"Боритесь за жизнь людей!": у грязно выругавшегося Галкина сдали нервы
"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ
Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
Регионы

Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерово. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками. Владимир Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу памяти жертв пожара.

Продолжение: Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
прочитано 8299 раз

Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствия страшного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В нем участвовали руководители экстренных служб и первые лица региона. Президент начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.

ПО ТЕМЕ

Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду

В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя

 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

"Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети... Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", – заявил Путин.

Он обратил внимание присутствовавших, что льготный период для бизнеса не должен сказываться на безопасности. Контроль за тем, как организована работа бизнеса – прямая обязанность органов власти, они обязаны сделать все, чтобы эта работа велась на должном уровне. По словам главы государства, каникулы от проверок не имеют отношения к безопасности. Ее необходимый уровень должны обеспечивать власти региона.

На совещании присутствовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Обращаясь к нему, российский лидер потребовал разобраться с чиновниками, допустившими трагедию. "Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут", – отметил президент.

Рано утром 27 марта Путин прилетел в Кемерово и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он осмотрел фасад ТЦ, сообщает РИА ФАН.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в их числе минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших – большинство из них отравились угарным газом, пишет "Газета.ru".

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сгоревшее здание ТЦ будет снесено. Министр поручил подготовить соответствующий проект. По данным местных СМИ, власти города предложили установить здесь памятник жертвам трагедии, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев27 марта 2018, 08:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

567

комментарии

Политика

Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России
17 стран плюнули в оболганную британцами Россию
Трамп переплюнул Мэй в ненависти к России

Шоу-бизнес

"Свинья, другим словом не могу ее назвать": Бородина высказалась о подруге-предательнице
Известная певица рассказала об огромной опухоли в голове
Сати Казанова показала большой живот
Покалеченный сын-фрик Яковлевой стал воспитателем

Проишествия

"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой

Lifestyle

Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Умершему Табакову быстро нашли замену
Шоу-бизнес

Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна

Подруга артиста уверена, что это месть
Шоу-бизнес

Сати Казанова показала большой живот

Певица уже не может скрывать беременность
Шоу-бизнес

Известная певица рассказала об огромной опухоли в голове

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Свинья, другим словом не могу ее назвать": Бородина высказалась о подруге-предательнице

Ведущая "Дома-2" расставила все точки над i

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями

Фоторепортажи

Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"
Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово
Жуткие фото красотки из "Секса в большом городе"

Спорт

Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Пошли за своей смертью: как в огне погибли красавицы из Кемерово
17-летний герой вытащил из огня троих парализованных детей
Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей
Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru