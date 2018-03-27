Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
"Уже начинаем прием. Я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", – сообщил Тулеев.
Губернатор добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, пишет "360". Тулеев напомнил, что при пожаре погибла и его племянница. В свою очередь Владимир Путин поручил губернатору сделать все возможное для семей жертв трагедии в торговом центре, сообщает "Газета.ru".
Ранее жители города пожаловались на поведение губернатора. Кемеровчан возмутило, что Тулеев не приехал на место ЧП и не встретился с семьями погибших.
Президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
По словам главы государства, преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Подруга артиста уверена, что это месть
Певица уже не может скрывать беременность
Артистка дала откровенное интервью
Ведущая "Дома-2" расставила все точки над i