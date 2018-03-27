Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду

В Кемерово распространяются слухи о возможном занижении числа жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города утверждали, что погибли несколько сотен человек. Никакого подтверждения этой информации не нашлось. Официально числятся погибшими 64 человека.



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