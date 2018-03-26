Племянника Тулеева выбросили из окна ТЦ в Кемерово

Информация о том, что во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибла племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подтвердилась. Стало известно, что с девочкой в тот роковой день был ее старший брат. Мальчик спасся благодаря тому, что его выбросили из окна горящего здания.

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