Сибиряк зарезал маму с бабушкой и кота

Жителя Омска подозревают в преступлении. Бывший студент местного университета убил бабушку, мать и кота.

По версии следствия, трагедия произошла 9 февраля. В 07:30 мск в один из домов Омска приехала полиция. Стражей правопорядка вызвали соседи. В квартире оперативники обнаружили тела двух женщин с ножевыми ранами. Как сообщается в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Омской области, было возбуждено уголовное дело.



Вскоре удалось определить главного подозреваемого: им оказался 25-летний родственник умерших женщин. Ранее он учился в местном автодорожном вузе, а после работал строителем. Следователи считают, что молодой человек, находясь под воздействием наркотических веществ, набросился с ножом на своих маму и бабушку. Кроме того, его жертвой стал кот. Когда подозреваемый закончил кровавую расправу, он залез на крышу жилого многоквартирного дома. Там его и обнаружили соседи, вызвавшие полицию. Подозреваемого задержали.

Прибывшим сотрудникам МВД молодой человек сообщил, что принял психоактивное вещество и не помнит, что с ним произошло. С задержанным работают следователи. Его планируется заключить под стражу.

"В настоящее время с подозреваемым работают следователи, следственно-оперативной группой также проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства и устанавливаются все обстоятельства преступления. В отношении задержанного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", – сообщается на сайте ведомства.

Ранее Dni.Ru писали, что житель Омска за день совершил 12 преступлений и сел на 21 год. Ермеку Абдрахманову вменялись преступления по следующим статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух лиц", "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Грабеж", "Угон автомобиля", "Изнасилование", "Разбой", "Побои", "Угроза убийством" и "Насильственные действия сексуального характера". Абдрахманов полностью признал свою вину.