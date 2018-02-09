Раскрыт секрет гармоничных отношений крепких семей

Жителей российских городов-миллионников расспросили о том, что они считают залогом крепкого союза. Результаты опроса показали, что, несмотря на уникальность каждой пары и различия в точках зрения между партнерами, можно выделить ряд общих ценностей, одинаково важных для всех.



Так, участники исследования назвали залогом крепкого союза надежность (70%), заботу (69%) и честность (61%) партнера. При этом жители Санкт-Петербурга помимо надежности ценят бережливость второй половинки (65%), а в Москве указывают также на терпеливость (65%) супругов.

По мнению психологов, вряд ли можно выделить универсальный рецепт счастья, единый для всех. В любой семье могут встречаться различия между партнерами: например, он предпочитает цитрусовый сок, а она – вишневый, он хочет активно отдыхать, а она – проводить время дома. Согласно опросу, 83% пар признают наличие различий, но более 70% из них считают себя гармоничными.

"Одна моя клиентка развелась с мужем из-за того, что они были слишком похожи, – рассказала Dni.ru эксперт-психолог Роза Сябитова. –Оба эмоциональные и несдержанные. А вот второй муж был полной противоположностью первого: спокойный и рассудительный. Но брак, вопреки всем прогнозам, оказался очень удачный и крепкий. И секрет этой гармонии не в сходстве или противоположности характеров супругов, а в способности каждого давать друг другу то, в чем они нуждаются".

"Семейная гармония держится на общеизвестных факторах: умении доверять, способности прощать и желании идти к общей цели. Я бы добавила еще один немаловажный элемент – совместное времяпрепровождение. Неважно, чем будут заниматься супруги вместе, гулять по ночным улицам или кататься на лыжах. Главное, эти воспоминания будут дарить тепло и радовать душу на протяжении всей жизни", – добавила Сябитова.

Половина респондентов (52%) оказались едины во мнении, что чувство юмора помогает найти выход из любой ситуации. В число существенных или значимых секретов долгих отношений, по мнению опрошенных, входит также умение находить компромисс.

Mузыкант, актер театра и кино Алексей Кортнев живет в счастливом браке уже более 15 лет и согласен с данным мнением: "На мой взгляд, единственный секрет гармоничных отношений – это поиск компромиссов. Убежден, что идеально подходящих друг другу людей не бывает. И только в процессе совместной жизни, которая обязательно строится на взаимном чувстве любви и уважения, формируются самые гармоничные отношения".

Исследование показало, что москвичи особенно ценят совместные прогулки, а ростовчане предпочитают остаться дома и вместе приготовить обед. Активному досугу, например, катанию на велосипеде, роликах или лыжах, отдают предпочтение всего 27% опрошенных пар.