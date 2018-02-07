Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Об этом глава государства заявил во время совещания по подготовке к универсиаде. Соревнование пройдет в Красноярске в 2019 году. По словам Путина, Красноярская краевая клиническая больница является одним из универсальных объектов социальной инфраструктуры, имеющим значение как для жителей региона, так и для приехавших на соревнования спортсменов.
Президента удивила причина неосвоения бюджетных средств. "Мне очень странно читать причину неосвоения – наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", – приводит РИА ФАН слова российского лидера.
Путин также отметил, что руководству Красноярска следует сконцентрировать внимание на реконструкции больницы – сроки сдачи объекта в эксплуатацию поджимают. По информации главы государства, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.
Путин прилетел в Сибирь: Сегодня в Красноярске он посмотрит объекты, строящиеся к Универсиаде-2019, встретится с детдомовской футбольной командой «Тотем» и проведет совещание по подготовке к Универсиаде pic.twitter.com/ubpQQa7gxt— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 февраля 2018 г.
Президент России прибыл в Красноярск утром 7 февраля. Уже на следующий день он отправится в Новосибирск, где проведет заседание Совета по науке и образованию.
Напомним, недавно стало известно о доходах российского лидера за последние шесть лет. Декларацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России опубликовал ЦИК. Согласно документам, он заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет.
В собственности главы государства – одна квартира в Санкт-Петербурге, три отечественных автомобиля (две "Волги" и одна "Нива") и гараж площадью 18 квадратных метров. В Москве президент живет в квартире, переданной ему в безвременное пользование правительством города.
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