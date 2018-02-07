Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина

Владимир Путин признался, что удивлен чиновниками Красноярска. Руководство города не использовало все бюджетные средства, выделенные на реконструкцию краевой клинической больницы.

Об этом глава государства заявил во время совещания по подготовке к универсиаде. Соревнование пройдет в Красноярске в 2019 году. По словам Путина, Красноярская краевая клиническая больница является одним из универсальных объектов социальной инфраструктуры, имеющим значение как для жителей региона, так и для приехавших на соревнования спортсменов.

Президента удивила причина неосвоения бюджетных средств. "Мне очень странно читать причину неосвоения – наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", – приводит РИА ФАН слова российского лидера.

Путин также отметил, что руководству Красноярска следует сконцентрировать внимание на реконструкции больницы – сроки сдачи объекта в эксплуатацию поджимают. По информации главы государства, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.

Путин прилетел в Сибирь: Сегодня в Красноярске он посмотрит объекты, строящиеся к Универсиаде-2019, встретится с детдомовской футбольной командой «Тотем» и проведет совещание по подготовке к Универсиаде pic.twitter.com/ubpQQa7gxt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 февраля 2018 г.

Президент России прибыл в Красноярск утром 7 февраля. Уже на следующий день он отправится в Новосибирск, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

Напомним, недавно стало известно о доходах российского лидера за последние шесть лет. Декларацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России опубликовал ЦИК. Согласно документам, он заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет.

В собственности главы государства – одна квартира в Санкт-Петербурге, три отечественных автомобиля (две "Волги" и одна "Нива") и гараж площадью 18 квадратных метров. В Москве президент живет в квартире, переданной ему в безвременное пользование правительством города.