Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина

Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 7 февраля
Лента новостей
19:15
Обвиняемую в мошенничестве замминистра из Татарстана нашли мертвой
19:12
Как покупать лучшие товары и экономить
19:03
Россияне могут лишиться легального алкоголя
18:48
Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией
18:40
Москвичей отправляют в "Магадан"
18:29
Чем полезны путешествия в одиночестве
17:53
Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту
17:24
Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ
17:16
Москвичка избила охранника супермаркета
17:00
Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)
16:52
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
15:56
Секс-кукол научили мыть посуду
15:41
Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку
15:38
Как Москва справляется с уборкой снега
15:22
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
14:54
Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
14:52
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
14:42
Названа причина неизбежного повышения пенсионного возраста
14:40
Безработица и взлет цен: россиян ждет повторение кризиса 2008-го
14:32
Володин совершит визит в Азербайджан
14:26
В московском метро произошел крупный сбой
14:15
В центре Берлина загорелась сауна
14:04
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
14:02
Жена Малахова страдает от рака мозга
14:00
Госдума дает владельцам капиталов второй шанс
13:52
Какой российский шоколад самый вкусный
13:52
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
13:31
В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего
13:19
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
13:16
Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность
13:13
Итальянский пенсионер умер от орального секса
12:56
Эрнст перестал прятать молодую супругу
12:51
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
12:47
Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж
12:45
Капли от насморка назвали скрытым наркотиком
12:37
Как работает гипноз
12:32
Американка живет в корсете ради тонкой талии
12:30
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
12:17
Москва улучшила позиции в рейтинге загруженности дорог
12:03
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
12:01
Госдума ускоряет повышение уровня МРОТ
11:45
Сестра Ким Чен Ына собралась в Южную Корею
11:38
Елена Летучая собирается стать матерью
11:25
Террористы передрались из-за тела пилота Су-25
11:11
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в Европе
10:55
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
10:50
Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку
10:44
Самолет с пассажирами вернулся во Внуково из-за поломки
10:40
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
10:33
Недавно ставших родителями супругов нашли убитыми в закрытой квартире
10:30
81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой
10:28
Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
10:18
Названо дешевое лекарство от импотенции
10:13
В Ставрополе от огнестрельного ранения погиб полпред губернатора
09:50
Как избежать преждевременной смерти
09:48
Жительница Тюмени нашла свою посылку на улице
09:44
Японию возмутили российские военные на Курилах
09:42
Племянника главы Ингушетии нашли мертвым
09:36
После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула страну
09:18
Чехова поглумилась над полными и малоимущими россиянками
09:07
Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления
09:07
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
08:47
Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой
08:36
"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира
08:25
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
08:15
Любимый россиянами Джим Керри оказался русофобом
07:55
Москвичей предупредили о сильном ветре
22:01
Известный политик сгорел в машине на Украине
21:54
Раскрыты доходы Путина за шесть лет
21:36
Убийцу группы с перевала Дятлова нашли на фото
21:27
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
21:07
Самолет с 16 генералами и адмиралами разбился в Ленобласти
20:43
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
20:35
Отель с отдыхающими обвалился в Тайване
20:16
В Баку прогремел мощный взрыв
20:02
Бузову подозревают в употреблении наркотиков
20:00
Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса
19:50
Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром
19:32
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
19:26
К чему снится гроб
19:00
В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса
18:48
Собянин поручил активизировать уборку во дворах
18:29
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
18:16
Пенсионерка объявила о пропаже мужа спустя 42 года
18:08
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
18:02
Подробности нового коррупционного дела
17:55
"Иванушек" поймали на лжи на шоу о Сорине и Яковлеве
17:52
Evanescence возвращается в Россию
17:49
Как отомстить МОК за наших спортсменов
17:17
Обезумевшая дочь вырвала клок волос у Борисовой
17:11
Соловьев поставил на место зарвавшегося украинца
17:09
7 признаков королевы секса
17:02
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор
16:52
Погибшему в Сирии пилоту Су-25 присвоили звание Героя России
16:46
Народ в восторге от молоденькой Волочковой
16:44
Где прячутся российские маньяки
16:36
В Ульяновске ветер едва не опрокинул пассажирский самолет
16:31
Ток-шоу Шепелева грозит закрытие после громкого заявления
16:29
За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
16:12
Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшие жены Джигарханяна устроили безобразную потасовку
Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Регионы

Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Владимир Путин признался, что удивлен чиновниками Красноярска. Руководство города не использовало все бюджетные средства, выделенные на реконструкцию краевой клинической больницы. 
прочитано 3560 раз

Об этом глава государства заявил во время совещания по подготовке к универсиаде. Соревнование пройдет в Красноярске в 2019 году. По словам Путина, Красноярская краевая клиническая больница является одним из универсальных объектов социальной инфраструктуры, имеющим значение как для жителей региона, так и для приехавших на соревнования спортсменов.

ПО ТЕМЕ

Раскрыты доходы Путина за шесть лет

Госдума ускоряет повышение уровня МРОТ

Президента удивила причина неосвоения бюджетных средств. "Мне очень странно читать причину неосвоения – наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", – приводит РИА ФАН слова российского лидера.

Путин также отметил, что руководству Красноярска следует сконцентрировать внимание на реконструкции больницы – сроки сдачи объекта в эксплуатацию поджимают. По информации главы государства, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.

Президент России прибыл в Красноярск утром 7 февраля. Уже на следующий день он отправится в Новосибирск, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

Напомним, недавно стало известно о доходах российского лидера за последние шесть лет. Декларацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России опубликовал ЦИК. Согласно документам, он заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет.

В собственности главы государства – одна квартира в Санкт-Петербурге, три отечественных автомобиля (две "Волги" и одна "Нива") и гараж площадью 18 квадратных метров. В Москве президент живет в квартире, переданной ему в безвременное пользование правительством города. 

Автор: Михаил Войцеховский7 февраля 2018, 16:27

комментарии

Политика

Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
Японию возмутили российские военные на Курилах

Шоу-бизнес

Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах
Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)

Проишествия

Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
Итальянский пенсионер умер от орального секса
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

19-летний парень стал настоящим красавчиком
Шоу-бизнес

81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой

Певица обнародовала фото с родственницей
Шоу-бизнес

Эрнст перестал прятать молодую супругу

Пара обнародовала первое супружеское фото
Шоу-бизнес

В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего

Звезда получила серьезную травму

Гороскоп

Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные

Фоторепортажи

Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

Спорт

Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор

Регионы

Шокирующая версия убийства молодых родителей под Москвой
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru