Под Москвой после шумной вечеринки погибли два человека

В жилом доме в городе Электрогорске Павлово-Посадского района Московской области были обнаружены тела 61-летнего хозяина квартиры и его 55-летнего товарища, передает Life.ru. Сообщается, что мужчины отдыхали в компании примерно 12 человек.

На телах погибших обнаружены различные повреждения. Трупы отправлены на экспертизу для установления причин смерти. По факту произошедшего ведется проверка.