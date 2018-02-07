Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

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Регионы

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

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Вечером 6 февраля в шахте мусоропровода многоэтажного дома в Одинцовском районе Московской области произошел взрыв, передает телеканал "360". В результате между шестым и 12 этажами осыпалась штукатурка. Других повреждений обнаружено не было. Никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась. Подъезд обследовал кинолог с собакой – следов взрывных устройств не найдено. Причину произошедшего устанавливают специалисты.

7 февраля 2018, 13:41

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