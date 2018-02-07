На пустыре в Петербурге обнаружили убитого ребенка

Тело 11-летнего мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено на пустыре возле Витебского проспекта в Санкт-Петербурге, передает FlashNord. Ребенок исчез 26 января, в полицию обратился его отец, уроженец Узбекистана.

Во время следственных действий были задержаны 39-летняя мать подростка и 22-летний муж его старшей сестры. Молодой человек указал место, где искать тело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.