Племянника главы Ингушетии нашли мертвым

Племянник главы Республики Ингушетия Хасан Евкуров был обнаружен мертвым в собственном доме в станице Троицкой, передает телеканал "360". Он погиб от огнестрельного ранения головы. Рядом с телом было найдено охотничье ружье.

Молодой человек был сыном старшего брата главы республики Юнус‐Бека Евкурова. Работал в охране своего родственника, а затем в 58-м полку на окраине Назрани. Несколько месяцев назад Хасан Евкуров попал под сокращение.