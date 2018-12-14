Житель Бурятии пытал утюгом беспомощного отца

В одном из домов Джидинского района Бурятии развернулась шокирующая история. Местный житель всю ночь пил, а под утро пришел домой и устроил скандал своим родителям.

Престарелая мать выбежала на улицу, а страдающий от глухоты и проблем с передвижением отец остался в доме. Пьяный сын сперва избил несчастного старика, а затем стал прикладывать к нему раскаленный утюг, передает портал "ФедералПресс". Поводом для такого поведения стали детские обиды – раньше мужчина сильно пил и поднимал руку и на жену, и на сына.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Жестокий сын признал свою вину. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также с мужчины взыскали 150 тысяч рублей, которые пошли на лечение пенсионера.