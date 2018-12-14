Жителя Перми приговорили к обязательным работам за найденный телефон

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор местному жителю, обвиняемому в тайном хищении чужого имущества, передает портал "Реальное время". В материалах уголовного дела говорится, что мужчина нашел под столом в баре телефон, забытый посетительницей. Он забрал его себе и стал им пользоваться, не предпринимая никаких попыток разыскать законную владелицу. В итоге его приговорили к наказанию в виде обязательных работ.

