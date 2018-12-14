В Волгограде дорогой внедорожник сгорел за несколько минут

Ранним утром 14 декабря в экстренные службы Волгограда поступило сообщение о горящем автомобиле Nissan Murano на улице 50 лет Октября на юге города, передает портал novostivolgograda.ru. Горел моторный отсек на площади в два квадратных метра. Точная причина возгорания пока не установлена. На тушение огня ушло несколько минут. Несмотря на это, внедорожник сильно пострадал. По предварительным данным, его стоимость даже с учетом возраста и пробега составляла порядка 1,5 миллиона рублей.