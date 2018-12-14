В Казани в сгоревшей машине нашли мертвого мужчину

В ночь на 14 декабря в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании автомобиля LADA Priora возле одного из домов на проспекте Победы, передает портал inkazan.ru. Площадь пожара составила два квадратных метра. К тушению были привлечены 22 человека и десять единиц техники. После ликвидации пламени в салоне за рулем обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.