На улице в Екатеринбурге нашли переломанный труп девушки

Вечером 12 декабря возле одного из домов на улице Циолковского в Екатеринбурге было обнаружено тело молодой женщины с переломанными руками и ногами, передает портал tagilcity.ru. Очевидцы рассказали, что девушка едва не упала на проходивших мимо людей. Официальной информации о причинах смерти несчастной пока нет. Тело направлено на вскрытие.