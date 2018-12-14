В Тюмени загорелся памятник архитектуры

Днем 14 декабря на улице Володарского загорелся старинный особняк, в котором находится ресторан "Золотая черепаха", передает портал nashgorod.ru. С 1974 года данное здание включено в перечень объектов культурного наследия города. На место выехали десять подразделений спасателей. Первые пожарные расчеты прибыли через пять минут после вызова. А спустя 40 минут после первых сообщений о возгорании на месте работали 17 единиц техники и 40 сотрудников МЧС.