Житель Омской области зарезал друга и вызвал ему скорую

В отдел полиции по Черлакскому району Омской области обратилась фельдшер, которая сообщила об обнаружении в одном из домов в селе Лесная База мужчины без сознания, передает портал gorod55.ru. Ей об этом рассказал местный житель.

Звонивший представился приятелем потерпевшего и рассказал, что тому стало плохо. Прибывшие на место полицейские сразу определили причину недомогания жителя Омской области – на груди у него были обнаружены ножевые ранения. Тело находилось в сидячем положении за столом, на котором стояла бутылка со спиртным и две рюмки. Убитый был накрыт покрывалом.

В ходе расследования правоохранители узнали, что недавно один из местных жителей получил в подарок за помощь по хозяйству именно такой алкоголь. Сперва он отрицал свою причастность к преступлению, рассказывая, что только зашел к приятелю и, увидев кровь, обратился в больницу.

Однако позже, под тяжестью улик, сознался в убийстве. По его словам, во время застолья у них произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".