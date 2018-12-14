Житель Омской области зарезал друга и вызвал ему скорую

В отдел полиции по Черлакскому району Омской области обратилась фельдшер, которая сообщила об обнаружении в одном из домов в селе Лесная База мужчины без сознания, передает портал gorod55.ru. Ей об этом рассказал местный житель.
Звонивший представился приятелем потерпевшего и рассказал, что тому стало плохо. Прибывшие на место полицейские сразу определили причину недомогания жителя Омской области – на груди у него были обнаружены ножевые ранения. Тело находилось в сидячем положении за столом, на котором стояла бутылка со спиртным и две рюмки. Убитый был накрыт покрывалом.
В ходе расследования правоохранители узнали, что недавно один из местных жителей получил в подарок за помощь по хозяйству именно такой алкоголь. Сперва он отрицал свою причастность к преступлению, рассказывая, что только зашел к приятелю и, увидев кровь, обратился в больницу.
Однако позже, под тяжестью улик, сознался в убийстве. По его словам, во время застолья у них произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Артист был очень откровенен
Бывшая жена футболиста рассказала, как на самом деле все случилось
Все мысли Примадонны сосредоточены на ее детях
Модель выбрала неудачный наряд для фотосессии