Под Москвой два мигранта с ножом ограбили магазин

Два уроженца Средней Азии с ножом ограбили магазин в Подмосковье. Преступление было совершено в поселке Удельная Раменского района.
Злоумышленники вошли в продуктовый магазин и, угрожая сотруднице ножом, похитили деньги из кассы. Возбуждено уголовное дело о разбое, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Брюссель не намерен водить новые санкции против Москвы
В машину артиста влетел другой автомобиль
Все мысли Примадонны сосредоточены на ее детях
Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни