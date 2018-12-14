В Вологодской области пропал восьмилетний мальчик

В Вологодской области ищут восьмилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Самостоятельные поиски результата не дали. Ночью проводились мероприятия совместно с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС и волонтерами. Сейчас к поискам привлечены дополнительные силы, передает FlashNord.
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