В Уфе пассажирский лайнер ударился хвостом при взлете

В Уфе пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Это произошло при разгоне воздушного судна, передает телеканал "360".
После инцидента лайнер продолжил полет. В связи с ЧП командир принял решение следовать на базу авиакомпании в Екатеринбург – там эксперты осмотрят поврежденную часть самолета.
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