Жителей Тюмени зовут следить за оленями

Заказник "Куньякский" предлагает 500 тысяч рублей за самолет с экипажем, который будет обследовать места обитания лесного оленя, занесенного в красную книгу, передает портал nashgorod.ru. Всего должно пройти три вылета на малой высоте – не более 150 метров. В ходе этих рейдов планируется установить численность, места концентрации и пути миграции животных.