На заводе в Татарстане погиб рабочий

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 33-летнего электрика на рабочем месте на территории завода "Танеко" в Татарстане, передает портал inkazan.ru. По предварительной информации, рабочий получил удар током во время работ по обслуживанию электрощита. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
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