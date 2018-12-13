Житель Нижнего Тагила хранил труп убитой возлюбленной в диване

Житель Нижнего Тагила был арестован по подозрению в убийстве своей возлюбленной, передает портал tagilcity.ru. Девушка пропала 13 ноября, в день рождения обвиняемого. Ее тело было обнаружено 16 ноября в квартире жилого дома на Сибирской улице. Знакомым мужчина рассказал, что прятал тело в диван, когда куда-то уходил ,а по приходу домой доставал его обратно.
Ранее мужчина уже нападал на свою сожительницу. В январе 2017 года он ранил ее ножом и отсидел за это год. Пострадавшая пыталась порвать с агрессивным ухажером, однако он был очень настойчив.
Знаменитость откровенно поведала о непростом периоде своей жизни
Марафон продлится в прямом эфире весь день
Герцогиня Сассекская стала самой популярной персоной интернета
Телеведущий призвал Незалежную расстаться со своей территорией