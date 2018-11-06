Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
По факту пожара в частном доме в Югре, при котором погибли шестеро детей и двое взрослых, возбуждено уголовное дело, передает телеканал "Царьград". Пятеро несовершеннолетних в возрасте от двух до 12 лет погибли на месте. 12-летнего мальчика с 42-летней женщиной доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ребенка.
В региональном управлении Следственного комитета России подчеркнули, что обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Видео с места жуткого пожара опубликовано в Сети.
Многодетная семья снимала частный дом. Он полностью выгорел.
Произведение музыкант опубликовал на своей странице в Instagram
Причины произошедшего устанавливаются
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