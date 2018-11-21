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Регионы

Занимавшиеся сексом в метро россияне поплатились

Фото: www.globallookpress.com
В Нижнем Новгороде суд выбрал меру пресечения для молодых людей, которые занимались сексом в метро на глазах у других пассажиров. Нарушители должны оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. 
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Инцидент произошел еще 14 февраля в метро Нижнего Новгорода. Один из возмущенных пассажиров снял влюбленную парочку на видео и опубликовал в Сети. Скандальный ролик привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

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Следствие квалифицировало действия молодых людей как хулиганство – "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу". Обвиняемым могло грозить до пяти лет тюрьмы.

20 ноября состоялось третье заседание суда. Вершитель закона постановил прекратить уголовное дело и смягчить наказание до штрафа в размере 25 тысячи рублей. Таким образом, подсудимые должны выплатить 50 тысяч рублей.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в парке "Зарядье" наблюдается "небывалое количество случаев занятия людьми сексом". В архиве службы безопасности парка накопилось много видео, на которые попали страстные москвичи и гости столицы. Кузнецов связал подобные случаи с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

Недавно дирекция парка напомнила посетителям о том, что все нарушители общественного порядка понесут административное наказание. Это может быть штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: Полина Крылова21 ноября 2018, 11:53

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