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Общество

Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Московский парк "Зарядье", соседствующий с Кремлем, облюбовали пылающие страстью парочки. Они находят укромные уголки и, никого не стесняясь, предаются ласкам.
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Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, наблюдается небывалое количество случаев секса на территории "Зарядья". Некоторые посетители, сильно обуреваемые желанием, забывают про видеонаблюдение и предаются плотской любви на свежем воздухе. 

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В архиве службы безопасности парка накопилось уже достаточно видеозаписей, на которые попали страстные москвичи и гости столицы. Главный архитектор связал эти случаи с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно, сообщает агентство "Москва".

Как заявил Кузнецов изданию "Комсомольская правда", гости "Зарядья" выбирают для занятий любовью газоны под березами и удобные широкие лавочки вдоль тротуаров. Он не уточнил, какие меры принимаются в отношении правонарушителей.

"Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город. Там есть признаки здоровой городской среды. На самом деле ученые делают серьезнейшие исследования, смотрят, чем хорошая, безопасная, комфортная среда отличается от опасной. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям", – сказал Кузнецов в интервью "Интерфаксу".

"Зарядье" – круглосуточный ландшафтный парк, который находится на месте снесенной гостиницы "Россия", около Красной площади. Его открытие пришлось на День города – 9 сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов – около 80 тысяч квадратных метров. В феврале 2018 года "Зарядье" выиграло в номинации "Общественные пространства" международного архитектурного конкурса Building of the Year – 2018.

Автор: Руслана Алексеева10 августа 2018, 15:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Особенности парка "Зарядье"

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