Убитого на скотном дворе пастуха закопали в навозной яме

В Волгоградской области на ферме найдено тело пастуха. По предварительным данным, мужчину убил пьяный скотник. Во время застолья мужчины повздорили, в ходе ссоры работник фермы задушил 47-летнего напарника, передает novostivolgograda.ru. Протрезвев скотник решил скрыть следы убийства и закопал труп своего коллеги в навозной куче. Однако тело вскоре нашли. Преступник задержан.
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