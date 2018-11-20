В Тюмени иностранец едва не умер у больницы

В Тюмени возле поликлиники иностранец потерял сознание и упал в снег. Свидетелями инцидента стали случайные прохожие, они позвали на помощь сотрудников больницы, пишет nashgorod.ru.
Потерявшего сознание прохожего перенесли в поликлинику. Врачи провели осмотр и вызвали скорую помощь. После этого пациента госпитализировали. У него диагностирован эпилептический припадок.
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